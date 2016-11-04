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ننشر المجهود الأمنى لمديرية أمن بورسعيد خلال شهر أكتوبر

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ننشر المجهود الأمنى لمديرية أمن بورسعيد خلال شهر أكتوبر ننشر المجهود الأمنى لمديرية أمن بورسعيد خلال شهر أكتوبر

>بورسعيد – محمد عزام

أصدرت مديرية أمن بورسعيد، مساء أمس الخميس، بيانًا بالمجهود الأمنى لضبط القضايا خلال شهر أكتوبر 2016، حيث جاء أبرزها ضبط 10 قطع سلاح نارى و41 ألف مخالفة مرورية.

 

وقال البيان، إنه تم ضبط 10 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص، 98 قطعة سلاح أبيض، 294 طلقة نارية؛ كما تم ضبط 81 قضية مخدرات؛ وفى مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم ضبط 7493 حكما متنوعا.

 

وأضاف البيان، أنه تم 2799 مخالفة فى مجال المرافق، 41635 مخالفة مرورية؛ كما تم ضبط 4910 قطع لألعاب نارية؛ بالإضافة إلى ضبط 521 قضية تموينية.

 

وأردف أنه تم ضبط 477 قضية آداب، 60 قضية أحداث، 4 قضايا أموال عامة، و6 قضايا للمصنفات.

 

ومن جانبه قال اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد، إن قوات المديرية ماضون فى تصديهم لأى من الحالات الخارجة عن القانون؛ هذا وتكثف جميع الإدارات من مجهوداتها لضبط الأمن والأمان بالشارع البورسعيدى.

 


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