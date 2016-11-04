بالصور.. صحة اشمون تضبط شخصين يمارسان مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص

المنوفية - محمود شاكر

قام الدكتورمعتد يوسف مدير عام الإدارة الصحية بأشمون، يرافقه الدكتور أسامة جمعة مدير العلاج الحر بالمنوفية، بمداهمة الجمعية الشرعية بناحية قرية دلهمو التابعة لمركز اشمون، بناء على شكوى من الاهالى .

وبالمعاينة تبين وجود شخصين يقومان بعمل تحاليل طبية للمواطنين نظير مبلغ ۱٣٥ جنيه بغرفة غير مجهزة لسحب العينات وفقاً لأشتراطات مكافحة العدوى مما يعرض المواطنين لخطر نقل العدوى .

وبسؤالهم عن الترخيص تبين انهم يمارسون المهنة دون ترخيص مما استدعى عمل محضر بالواقعة وإخطار الشرطة التى حضرت وقامت بإقتياد الشخصين إلى مركز الشرطة وتم عمل محضر رقم ۱٤٣٤٨ لسنة ٢٠۱٦ إدارى اشمون.

شارك فى الحملة جلال الشافعى مدير الشئون القانونية بالادارة وحامد بسيونى ومصطفى هلال من المتابعة وخدمة المواطنين، والدكتور محمد على حامد مدير الاعلام بادارة الصحة باشمون .

يأتى هذا ضمن دور الادارة الصحية بأشمون بالتفتيش والرقابة على أى ممارسات تضر بصحة المواطنين من منطلق رسالتها تجاه المجتمع وهى الوقاية ثم العلاج.