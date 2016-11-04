أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-11-2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-11-2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-11-2016

برج الميزان ننشر الخميس من الناحية المهنية والعاطفية والصحية، التوافق والاتزان أساسى فى كل أمور حياته وذلك من سمة الميزان فهو مسالم وعادل بطبعه ويكره الوحدة، يهتم بالعلاقات الانسانية ويمتلك أسلوبا راقيا يجذب الآخرين إليه .

برج الميزان على الصعيد المهنى :

التردد حليفك فى جميع اختيارك، وهذا هو السبب وراء انتكاستك المهنية، وهذا يتسبب فى تدهور مستقبلك بكل الطرق، عليك تعلم فن الاختيار الصحيح فى الحياة .

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

نسبة الحب بينك وبين شريكك 68%، ولذلك عليك أن تجدد علاقتك بحبيبك فى هذه الفترة وبادله بالهدايا والكلمات الرومانسية والاهتمام .

على الصعيد الصحى :

صحتك ليست على ما يرام، وهذا بسبب انشغالك "بالكلام ومين بيقول"، عليك الاهتمام بصحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان ..

حدسك وإحساسك يسيطرون عليك اليوم، اتبع ما يمليه عليك حدسك حتى اذا لم يلتقى قبول من حولك، قد يحتاج هذا إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة، عليك ان تكون منتبها وان يكون لديك سرعة تصرف وان تنتهز الفرص التى تقع فى طريقك والتى تجعل حياتك افضل .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى