حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-11-2016

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برج الميزان ننشر حظك اليوم الخميس من الناحية المهنية والعاطفية والصحية، التوافق والاتزان أساسى فى كل أمور حياته وذلك من سمة الميزان فهو مسالم وعادل بطبعه ويكره الوحدة، يهتم بالعلاقات الانسانية ويمتلك أسلوبا راقيا يجذب الآخرين إليه .

برج الميزان على الصعيد المهنى :

التردد حليفك فى جميع اختيارك، وهذا هو السبب وراء انتكاستك المهنية، وهذا يتسبب فى تدهور مستقبلك بكل الطرق، عليك تعلم فن الاختيار الصحيح فى الحياة .

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

نسبة الحب بينك وبين شريكك 68%، ولذلك عليك أن تجدد علاقتك بحبيبك فى هذه الفترة وبادله بالهدايا والكلمات الرومانسية والاهتمام .

على الصعيد الصحى :

صحتك ليست على ما يرام، وهذا بسبب انشغالك "بالكلام ومين بيقول"، عليك الاهتمام بصحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان ..

حدسك وإحساسك يسيطرون عليك اليوم، اتبع ما يمليه عليك حدسك حتى اذا لم يلتقى قبول من حولك، قد يحتاج هذا إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة، عليك ان تكون منتبها وان يكون لديك سرعة تصرف وان تنتهز الفرص التى تقع فى طريقك والتى تجعل حياتك افضل .

شبكةعيونالإخبارية

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