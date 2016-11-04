تحريات الأمن العام تؤكد حصول أمين شرطة على رشوة لتهريب مسجون من نيابة الخانكة

القليوبية – محمد قاسم

تسلمت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أمير ناصف تحريات الأمن العام حول واقعة تهريب مسجون من داخل محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه فى قضية مخدرات، وأكدت التحريات حصول أمين شرطة بمركز الخانكة ويدعى "ياسر س" والمكلف بحراسة المتهم على رشوة مالية من أسرته مقابل مساعدته فى الهروب وفك الكلابشات من يده.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا، يفيد بهروب مسجون يدعى أيمن محمد زكى من داخل المحكمة أثناء وقوفه برفقة الحرس للعرض على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه بعد ضبطه فى قضية مخدرات "هيروين"، وبسؤال الحرس قال إن المتهم استطاع أن يفلت يده من "الكلبش" وهرب.

وتمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم الذى استطاع مغافلة الحرس وهرب من داخل محكمة الخانكة، وذلك داخل إحدى العيادات الخاصة أثناء تجبيس رجله.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21556 لسنة 2016 جنح مركز الخانكة وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد قاسم وكيل أول النيابة بحجز 7 أمناء شرطة وضابط نظامى وآخر بالمباحث لحين وصول تحريات الأمن العام واستدعاء مأمور المركز ونائبه لسؤالهما برئاسة المستشار أمير ناصف، وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.