أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مسؤول يوناني يشيد بمساعدات الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين في بلاده

Google+ Print

أشاد نيكولاوس بابافستاثيو رئيس مركز الصحة الوطنية التابعة لوزارة الصحة اليونانية بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لليونان للتحفيف من أزمة اللاجئين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة في أثينا بهدف تسهيل إجراءات المساعدات الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في اليونان بشأن أزمة اللاجئين، حضره كل من آمنة الشوق من بعثة الدولة والعقيد الركن نابت مصبح الزحمي الملحق العسكري بسفارة الدولة لدى اليونان وراشد علي اليماحي رئيس وفد الأطباء من الهلال الأحمر الإماراتي ومانتي بانايوتي رئيس مركز الصحة الوطنية التابعة لوزارة الصحة اليونانية وكونسانتيس كاموراكيس سياسة الهجرة بوزارة الداخلية اليونانية وإعادة الإعمار الإداري وفريق من الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى موظفي السفارة.

ورحب بابافستاثيو خلال الاجتماع بوفد الهلال الأحمر الإماراتي في أثينا وسلط الضوء على العلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليونانية ودولة الإمارات، مشيراً إلى الوقت الصعب الذي تمر به اليونان بسبب أزمة اللاجئين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية