مسؤول يوناني يشيد بمساعدات الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين في بلاده

أشاد نيكولاوس بابافستاثيو رئيس مركز الصحة الوطنية التابعة لوزارة الصحة اليونانية بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لليونان للتحفيف من أزمة اللاجئين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة في أثينا بهدف تسهيل إجراءات المساعدات الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في اليونان بشأن أزمة اللاجئين، حضره كل من آمنة الشوق من بعثة الدولة والعقيد الركن نابت مصبح الزحمي الملحق العسكري بسفارة الدولة لدى اليونان وراشد علي اليماحي رئيس وفد الأطباء من الهلال الأحمر الإماراتي ومانتي بانايوتي رئيس مركز الصحة الوطنية التابعة لوزارة الصحة اليونانية وكونسانتيس كاموراكيس سياسة الهجرة بوزارة الداخلية اليونانية وإعادة الإعمار الإداري وفريق من الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى موظفي السفارة.

ورحب بابافستاثيو خلال الاجتماع بوفد الهلال الأحمر الإماراتي في أثينا وسلط الضوء على العلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليونانية ودولة الإمارات، مشيراً إلى الوقت الصعب الذي تمر به اليونان بسبب أزمة اللاجئين.