أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«نداء» شريك استراتيجي في مؤتمر«الأزمات والطوارىء»

Google+ Print

تعرض مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، الجهة الحكومية المعنية بتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية المتطورة في إمارة دبي، حلول وتقنيات الجيل الرابع المتطورة والقدرات الفائقة لمنصة الإدارة الأمنية «نت غارد» من نوكيا، التي تسهم في عملية تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر أماناً في العالم، وذلك خلال مشاركتها، بصفتها الشريك المشغل الاستراتيجي، في فعاليات «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2016»، الذي يقام برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأبرز ما يميز معروضات المؤسسة في هذا الحدث الجيل الرابع (LTE) التي تعتمدها شركة نوكيا، لتنفيذ حلول المدينة الذكية، وتطبيق أحدث التقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، لخدمة مجالات عدة، ودعم نقل البيانات والصوت والفيديو والتراسل.

وستعرض مؤسسة «نداء»، خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2016»، بوصفها شريكاً مشغلاً استراتيجياً، ميزات منصة الإدارة الأمنية «نت غارد»، وقدرتها على توفير حماية متكاملة من أي جهاز نقال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل