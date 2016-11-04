«نداء» شريك استراتيجي في مؤتمر«الأزمات والطوارىء»

تعرض مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، الجهة الحكومية المعنية بتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية المتطورة في إمارة دبي، حلول وتقنيات الجيل الرابع المتطورة والقدرات الفائقة لمنصة الإدارة الأمنية «نت غارد» من نوكيا، التي تسهم في عملية تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر أماناً في العالم، وذلك خلال مشاركتها، بصفتها الشريك المشغل الاستراتيجي، في فعاليات «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2016»، الذي يقام برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأبرز ما يميز معروضات المؤسسة في هذا الحدث شبكة الجيل الرابع (LTE) التي تعتمدها شركة نوكيا، لتنفيذ حلول المدينة الذكية، وتطبيق أحدث التقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، لخدمة مجالات عدة، ودعم نقل البيانات والصوت والفيديو والتراسل.

وستعرض مؤسسة «نداء»، خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2016»، بوصفها شريكاً مشغلاً استراتيجياً، ميزات منصة الإدارة الأمنية «نت غارد»، وقدرتها على توفير حماية متكاملة من أي جهاز نقال.