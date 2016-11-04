18 مسعفاً يلتحقون ببرنامج الطب الطارئ

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف البرنامج التعليمي للدفعة الأولى من الخطة الخمسية، وتضم 18 من الكوادر الوطنية بينهم 13 مسعفة ليخضعوا لبرنامج فني الطب الطارئ المتقدم، لمدة 18 شهرا، بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة ادنبرة بالمملكة المتحدة، وشركة بروميثيوس الطبية، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقدم هذا البرنامج.

وقال الدكتور عمر السقاف مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية بالمؤسسة: «يهدف هذا البرنامج إلى تطوير فنيي الطب الطارئ المواطنين العاملين في المؤسسة ليكونوا قادة متميزين في هذا المجال وتشجيعهم على اتخاذ القرارات المستقلة، وهو ما يساعد على إنقاذ المزيد من الأرواح».

وأضاف: «البرنامج يؤهلهم ويزودهم بالمعرفة المتخصصة في مجال الرعاية الطبية الطارئة لما قبل المستشفى وتدريبهم على أفضل المهارات العالمية اللازمة لتقديم الرعاية المثلى في موقع الحدث للحالات المرضية والإصابات، حتى يتمكنوا من التدخلات الجراحية البسيطة، مثل الخياطة، وتشخيص ومعالجة الحالات».

وأشار السقاف إلى أن الخطة تركز بشكل رئيسي على فنيي الطب الطارئ المتقدم وتدريبهم وتأهيلهم، وسيكون هناك تقارير متابعة شهرية والوقوف على آخر التحديثات حول استمرارية العمل، مؤكدا أن فنيي الطب الطارئ المشاركين بالبرنامج سيستفيدون من الخبرات العالمية للعديد من الكفاءات الطبية من أطباء وبروفيسورات وفنيي طب طارئ متقدم.