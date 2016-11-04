جائزة حمدان للعلوم الطبية تستضيف مؤتمري «باثولوجيا» وطب الجلد التجميلي

تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية المؤتمر الأول لأكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الأمراض الجلدية والمؤتمر الأول لأكاديمية دبي العالمية لليزر وطب الجلد التجميلي خلال الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر، بفندق سانت ريجيس دبي.

وتحدثت الدكتورة فايزة آل علي عن تفرد هذا الحدث الذي يجمع ما بين تخصصين مهمين على منصة واحدة ألا وهما علم أمراض النسيج الجلدي الذي يعتبر تحدياً من الناحية التشخيصية، وطب الجلد التجميلي والذي يعتبر تحدياً من الناحية العلاجية.

وأضافت أن مؤتمر باثولوجيا الأمراض الجلدية سيسهم في سد الفجوة التي تسبب فيها غياب المؤتمرات الطبية المتخصصة في هذا المجال عن المنطقة، وهذا على الرغم من أهمية هذا التخصص في تشخيص العديد من الأمراض التي تتشابه في أعراضها عند الفحص الاكلينيكي لها مثل الالتهابات الجلدية، والإكزيما، والفطريات، والأمراض البكتيرية والفيروسية والمناعية، والأورام السرطانية وغيرها.

ويتضمن المؤتمران 51 محاضرة علمية و37 ورشة عمل مميزة بمشاركة نخبة من كبار أطباء الجلد والتجميل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وإيطاليا وأسبانيا والصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر ولبنان والأردن.

وصرحت الدكتورة فايزة آل علي بأنه قد تم تخصيص 17 ورشة عمل لتدريب المتخصصين على الحقن بالمواد المالئة والمضادة للتجاعيد في مناطق محددة من الوجه مثل مناطق أسفل العينين والشفتين والوجنتين، إلى جانب منطقة أسفل الوجه. هذا إلى جانب التدريب على علاج علامات تقدم السن في اليد وسبل التخلص من عيوب الأنف بدون تدخل جراحي.

وقد تم تجهيز عيادة متخصصة داخل المؤتمر لاستضافة هذه الورش حيث تم تزويدها بكامل التجهيزات والمعدات التي يحتاجها المتخصصون في هذا المجال، طبقًا للمعايير العالمية المتبعة مع الالتزام بالشروط التي أقرتها هيئة الصحة بدبي.

وبعد التعرف على الصفات التشريحية للقسم الذي سيتم حقنه من الوجه، سينخرط المتدربون في التدريب العملي الحي، وبالاستعانة بمجموعة من المتطوعين، للتعرف على قواعد الحقن، والمناطق التي يجب الحقن بها، والأساليب المثلى لتجنب المضاعفات والآثار الجانبية لعملية الحقن.

كما تناقش إحدى ورش العمل بالمؤتمر طرق التقشير وأنواعه التي تتناسب مع بشرة وطبيعة جلد سكان المنطقة، وتتناول أخرى تدريب الأطباء على مهارات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يخصص المؤتمر ورشة عمل لتعريف الأطباء ببرامج الزمالة في مجال باثولوجيا الجلد، مثل البورد العربي والسعودي والأميركي والأوروبي، وهذا على يد نخبة من الأساتذة المشرفين على هذه البرامج. كما سيخوض المشاركون تجربة محاكاة لامتحانات البورد والزمالة بشقيها التحريري والعملي.