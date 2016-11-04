الإمارات والأرجنتين توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين في دبي أمس اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأرجنتيني غابرييلا ميكيتي نائب رئيس الجمهورية وعن الجانب الإماراتي معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، بحضور الوفد المرافق لنائب رئيس الأرجنتين وفرناندو مارتيني السفير الأرجنتيني لدى الدولة.

وقال معالي الطاير عقب توقيع الاتفاقية إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي وحرية انتقال عوامل الإنتاج، كما تؤدي دوراً أساسيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما.

وقال إن هذه الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في دعم وزيادة التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير بين دولة الإمارات والأرجنتين.

وأوضح معالي الطاير أن الاتفاقية تمتاز بكونها تشمل جميع أنواع الضرائب على الدخل ورأس المال أي الضرائب المفروضة على جملة الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على استثمارات القطاعين العام والخاص .. كما تتيح الاتفاقية مزايا مالية وضريبية أخرى لصالح الدخل الناتج عن الناقلات الجوية والبحرية.

ويبلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها الدولة ممثلة في وزارة المالية 103 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل شاملة أهم الشركاء التجاريين للدولة وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتأسيس مناخ اقتصادي جاذب لاستثمارات القطاعين العام والخاص بما يعزز حركة التجارة الخارجية والتبادل التجاري والسياحي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

يذكر أن قيمة اجمالي حجم التجارة بين دولة الإمارات والأرجنتين تبلغ نحو أربعة مليارات درهم في السنوات الأربع الماضية.