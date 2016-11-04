الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة البرلماني والعلاقات الخارجية في البحرين

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاجتماع التاسع للجــنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة خميس حمد الرميحي، عضو مجلس الشورى البحريني، ومشاركة أعضاء اللجنة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع كل من سالم عبيد الشامسي ومحمد أحمد اليماحي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وناقش الاجتماع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس، وعدداً من الموضوعات الخليجية المشتركة، إلى جانب النظر في تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، والاطلاع على نتائج أعمال اللجنة، وتعديل مشروع نظام اللجنة.

وتم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات فيما يتعلق بالجهود المبذولة في مجال الشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، وبحث مسألة الانضمام إلى منتدى البرلمانيين العرب وموقف المجالس التشريعية من مسألة الانضمام، فضلاً عن مناقشة مواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية، والاطلاع على نتائج ملتقى مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبحث التوصيات السابقة بإعداد رؤية برلمانية خليجية بشأن مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

كما تمت مناقشة مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، وهو مقترح مقدم من الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع وتمت الموافقة عليه، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.