«كهرباء دبي» تعزز ثقافة التميز المستدام

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمر التميز تحت عنوان «استدامة التميز والريادة»، بمشاركة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور أحمد النصيرات، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وعدد كبير من موظفي وشركاء الهيئة.

وتضمن المؤتمر كلمات لعدد من الخبراء العالميين في مجال التميز، إضافة إلى حلقة نقاشية شارك فيها مجموعة من الشباب المتميز. وأشار الطاير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار جهود الهيئة لمأسسة ثقافة التميز المستدام وأضاف:«التميز في هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج عمل يومي وفق استراتيجيات وخطط محددة ومدروسة؛ يتكاتف في تنفيذها جميع الموظفين لتنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة، وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

ونعمل في الهيئة على توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ونسخّر التميز والإبداع في عملنا اليومي للرقي بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات العالمية».

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي كانت أول دائرة تنفذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي ضمن ممارسات العمل اليومي للهيئة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كونها أساساً للتميز في الخدمات الحكومية، ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، بما يحقق أعلى معدلات سعادة الناس.

وضمَنت الهيئة أهدافاً استراتيجية ضمن خريطتها الاستراتيجية تعنى بالتركيز على استشراف المستقبل والابتكار الاستراتيجي وإسعاد جميع الفئات المعنية، بما يعزز دورها في تحقيق الأجندة الوطنية، ومواكبة التطورات، وتطوير أنظمة العمل باستمرار، لتتناسب مع متطلبات حكومات المستقبل.

وأضاف الطاير:«تدرك هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية التميز كإحدى أهم الأدوات للتحول إلى حكومة المستقبل، وتسير عجلة التميز في الهيئة بوتيرة متسارعة، ويتجلى ذلك في الإنجازات التي تحققها الهيئة يوماً بعد يوم والجوائز التي تحصل عليها في المجالات المختلفة، ومن أبرزها تحقيق الهيئة رقماً قياسياً في الدورة التاسعة عشرة من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز، وحصولها على ستٍ من جوائز البرنامج.

إن تطبيقنا لنظام التميز المؤسسي يأتي ضمن استراتيجية للتميز المستدام والتي ترسم خارطة طريق لخطط ومبادرات وبرامج التطوير الداخلية للتميز المؤسسي، وضمان التكامل والتواصل وإجراء المقارنات المعيارية لتحقيق الريادة في النتائج العالمية، وتحقيق سعادة المتعاملين، حيث تتواءم استراتيجيتنا للعام 2021 مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لنا ولأجيالنا القادمة».