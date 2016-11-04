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«دبي للأداء الحكومي المتميز» يناقش أهمية بناء منظومة حكومية متكاملة

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«دبي للأداء الحكومي المتميز» يناقش أهمية بناء منظومة حكومية متكاملة «دبي للأداء الحكومي المتميز» يناقش أهمية بناء منظومة حكومية متكاملة

نظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الملتقى الحواري « المتكاملة» في فندق أبراج الإمارات، وذلك بحضور عبد الله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وسلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وحوالي 350 مديراً وموظفاً من مختلف الجهات الحكومية في دبي.

وتحدث عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حول أهمية اختيار موضع الملتقى قائلاً: «نسعى إلى ترجمة رؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى خلق منظومة عمل حكومية متكاملة، وذلك عبر تطوير رأس المال البشري في كافة الجهات الحكومية، وصولاً لتحقيق هذا النهج الذي طالما حققنا من خلاله المركز الأول، والذي نسعى إليه بدعم وتوجيه مستمر من قيادتنا الرشيدة».

وأضاف الشيباني: «التخطيط السليم، وتوحيد مفاهيم العمل الحكومي في إمارة دبي، ضمن إطار شامل ومنسق، يعمل على تحقيق مفهوم الحكومة المتكاملة بالتضافر مع جهود فرق العمل في الجهات الحكومية، بما يعزز مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع الإنتاجية، وخلق بيئة عمل متميزة ومبدعة تدعم هذا التوجه».

وألقى سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي كلمة افتتاحية، قال خلالها: «تسرنا المشاركة في الملتقى الحواري «الحكومة المتكاملة» لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والإسهام باستراتيجية ورؤية أراضي دبي، التي تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في العديد من فئات هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، بفضل مبادراتنا المبتكرة. إننا في الدائرة، نؤمن بأهمية تكامل جهود كافة الدوائر، حيث حققت أراضي دبي، مجموعة من النجاحات والتكامل مع شركائها الحكوميين».

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، خلال افتتاحه الملتقى بكلمة ترحيبية، أكّد فيها على أهمية بناء منظومة حكومية متكاملة، تقوم على الربط بين جميع الجهات والمكونات الحكومية، لضمان تحقيق أعلى جودة في أداء العمل الحكومي، وتلبية متطلبات المتعاملين بسرعة وكفاءة.

حكومة واحدة

وتضمّن الملتقى جلسة، حملت عنوان «حكومة واحدة.. حكومة متكاملة»، شارك فيها جاسم القلاف مدير إدارة التطوير والمتابعة لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، والسيد أحمد خليفة الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والاستثمارات في دائرة السياحة والتسويق التجاري. وأدار الجلسة، الدكتور أحمد الشحي أمين عام مركز فض المنازعات الإيجارية سابقاً.

وتناولت الجلسة بالحوار مفهوم الحكومة المتكاملة، وأهمية التكامل الحكومي، وتحدياته، إضافة إلى التكامل مع القطاع الخاص، والخدمات الذكية المتكاملة، واستعرضت الجلسة، عدّة تجارب حكومية في التكامل.

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