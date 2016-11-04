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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-11-2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-11-2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-11-2016

>كتبت : رانيا علوى

نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 4 نوفمبر بالصعيد المهنى  مستقر جدا هذه الفترة ، أيضا الشق العاطفى يسير بخطى جيدة فحافظ على روح الاستقرار والرومانسية .

 

 

برج الدلو على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج الدلو الصعيد المهنى مستقر جدا ، فمجهودك الذى بذلته الفترة الماضية ستحصد ثماره هذه الفترة ، إظهار مواهبك فى الإدارة مهم جدا هذه الفترة فاسعى أن تبرزها .

 

 

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تسير بخطى جيدة وخاصة أنك سعيت مؤخرا لأن ترضى الشريك بطرق عدة، أهمها أنك ساعدته فى حل عدد من مشكلاته التى تخص الجانب المهنى .

 

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الدلو عليك أن تتناول الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال و اليوسفى حتى تتفادى الإصابة بالأنفلونزا وخاصة هذه الفترة مع تقلب الجو .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة بالضرورة أن تعطى لعائلتك الكثير من الاهتمام ، فالتجاهل و عدم الاهتمام قد يزيد من المشاكل معهم .

 

من جهة أخرى لا تتردد فى البدء بالمشاركة فى أحد الأنشطة لكى تستفيد من طاقتك و بنفس الوقت تشعر بالتجديد و كسر الروتين اليومى الممل .


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مصر 365

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