أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4/11/2016 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4/11/2016

>

نقدم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتميز أصحابه بكثير من الصفات أهمها الغرور، حيث يرى أبناء هذا البرج أن لا أحد ينافسه ولا أحد قادر على أن يقف أمامه، كما أن الثقة من أهم الصفات كذلك.  

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

 

الحبيب يحتاج منك الكثير من الدعم النفسى خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تهتم به أكثر من ذلك، وتحاول السيطرة على انفعالاتك وتتقبل الآراء وتتفهمها جيدًا.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

 

أزمة طارئة فى العمل بسبب مشكلة نتيجة خلاف مع رئيسك فى العمل، حيث إنه من المتوقع أن تحل خلال الأيام المقبلة، ولكن عليك التحلى بالصبر حتى تصل إلى ما تريد.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى..

 

صحتك ليست بخير، الإهمال الدائم فى الطعام الذى تتناوله وكذلك السهر لساعة متأخرة فى العمل يوميًا له مردود سىء على صحتك، فمن الأفضل أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خلال الأيام المقبلة وتحديدًا على مستوى علاقتك العاطفية رغم كل  ما تمر به حالياً.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى