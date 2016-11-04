حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4/11/2016

نقدم حظك اليوم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتميز أصحابه بكثير من الصفات أهمها الغرور، حيث يرى أبناء هذا البرج أن لا أحد ينافسه ولا أحد قادر على أن يقف أمامه، كما أن الثقة من أهم الصفات كذلك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

الحبيب يحتاج منك الكثير من الدعم النفسى خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تهتم به أكثر من ذلك، وتحاول السيطرة على انفعالاتك وتتقبل الآراء وتتفهمها جيدًا.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

أزمة طارئة فى العمل بسبب مشكلة نتيجة خلاف مع رئيسك فى العمل، حيث إنه من المتوقع أن تحل خلال الأيام المقبلة، ولكن عليك التحلى بالصبر حتى تصل إلى ما تريد.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

صحتك ليست بخير، الإهمال الدائم فى الطعام الذى تتناوله وكذلك السهر لساعة متأخرة فى العمل يوميًا له مردود سىء على صحتك، فمن الأفضل أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خلال الأيام المقبلة وتحديدًا على مستوى علاقتك العاطفية رغم كل ما تمر به حالياً.