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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4 /11/2016

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4 /11/2016 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4 /11/2016

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على  جميع الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بكثير من الصفات الطيبة، ولكن المخادعين هم أعدائهم الحقيقيون، كما أنهم غير قادرين على التسامح بسهولة، وهو ما يجعل صداقتهم صعبة من باقى الأبراج.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

 

علاقتك العاطفية بالحبيب ربما تمر بمرحلة صعبة، عليك أن تهتم به، كما أن العصبية ستخسرك الكثير، من المفترض أن تعيد ترتيب حساباتك من جديد وتتحاور مع لشريك بشأن العلاقة.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

 

أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، من المفترض أن يكون هناك ترقية مرتقبة، كما ستحصل على مكافة نتيجة الجهد الذى بذلته فى الفترة الماضية.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى..

 

حاول أن تحافظ على وزنك ووضعك الصحى، تناول الأطعمة غير الصحية سوف يؤثر عليك سلباً، عليك كذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على مستوى العائلة والأصدقاء، كما أن علاقتك بالحبيب ستمر كذلك ببعض التقلبات التى من السهل السيطرة عليها.


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مصر 365

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