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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الجمعة 4/11/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الجمعة 4/11/2016 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الجمعة 4/11/2016

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يعد من الأبراج المائية  التى تتسم بالصبر والطموح ولكنها عصبية بعض الشىء وسليطة اللسان، ونقدم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

 

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة غير المتوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى واحذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

 

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى :

 

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن  تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

 

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.


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مصر 365

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