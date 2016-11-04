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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4/11/2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4/11/2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4/11/2016

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء ، الذى يتمتعون بمشاعر مرهفة، على الرغم من أنهم يظهرون بمظهر القوة إلا أنهم غير ذلك تمامًا فيتأثرون بأقل الكلمات وبأفعال المقربين لهم.

 

برج الحوت على الصعيد المهنى..

 

لا تفكر فى طلب علاوة فى مرتبك هذه الأيام، فعليك اختيار الوقت المناسب حتى لا يقوم مديرك برفضها ، فقد بذلت مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية وتستحق التقدير المالى.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

 

قد تكتشف بعد مرور فترة طويلة أنك أخطأت فى اختيار شريك حياتك، فالتفاهم غير موجود بينكما على الإطلاق، والخلافات تزداد يوماً بعد يوم مما يؤثر على نفسيتك وعملك أيضاً.

 

تحتاج لتحديد خطوط واضحة لعلاقتك بشريك حياتك بحيث لا يقصر أحدكما فى واجباته، وتحصلان على حقوقكما ، فكان ذلك نقطة رئيسية فى الخلاف بينكما خلال الفترة الماضية.

 

على الصعيد الصحى ..

 

كثرة استعمالك لجهاز اللاب توب تؤثر على عينيك بشكل كبير، فقد ضعف نظرك كثيراً وتحتاج إلى زيارة طبيب لمعرفة مستوى نظرك وما إذا كنت تحتاج لنظارة أو إجراء عملية لتصحيح نظرك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

تتخذ قرار حاسم يخص حياتك الخاصة خلال أيام، فكر جيدا ولا تتسرع، ولا مانع من استشارة أصدقائك المقربين وسماع وجهات النظر المختلفة .


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مصر 365

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