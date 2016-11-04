حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 4/11/2016

برج العذراء من الأبراج الترابية التى تتسم بالهدوء الظاهرى وشدة الذكاء والدقة والصبر والمحافظة بشتى مجالات حياتهم، ونقدم حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى :

أنت لست فى سلام، فهناك حرب مستمرة بين قلبك وعقلك الذى يريد أن تختار اتخاذ القرارات الصحيحة أخلاقياً ومنطقياً على التوالى، اتبع قلبك وافعل شيئاً لتهدئة عقلك، فقد تصادف أزمة مالية إذا كنت تنفق دون التفكير كثيراً.

العذراء على الصعيد العاطفى :

تحتاج إلى التعاطف أكثر مع شريك حياتك لأنه تحت ضغط هائل، فأنت بحاجة إلى أن تدرك أن مطالب الحب الدعم غير المشروط.

العذراء على الصعيد الصحى :

هذا هو الوقت المناسب لبدء نظام غذائى صحى، تحتاج إلى فهم أن الجسم السليم أمر ضرورى للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ممكن، كما يمكنك أن تشارك فى أحد الرياضات التنافسية.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة :

الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو غيرها من الأصول للوفاء باحتياجات المنزل، لا تفكر بطريقة مختلفة عن التى تفكر بها واحرص على الاستعداد وتقييم نفسك قبل أى تغير.