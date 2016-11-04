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حظك اليوم برج القوس الجمعة 4/11/2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 4/11/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 4/11/2016

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العفوية والصدق أكثر الصفات التى تميز أبناء برج القوس، حيث نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لك على كل المستويات، الصعيد المهنى والعاطفى.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى..

 

لا تتعجل فى اتخاذ خطوات رسمية وجادة مع حبيبك فى ظل المشكلات التى تقع بينكما دائماً، فهذه الأزمات بداية غير مبشرة وقد تؤدى الى فشل العلاقة.

 

برج القوس على الصعيد المهنى ..

 

حالتك المهنية مستقرة وأدائك العملى فى الفترة الماضية جيد، ومديرينك يفكرون فى ترقيتك لمنصب أفضل ولكن ذلك سيعرضك لمسئوليات ومهام مضاعفة.

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

 

قد تتعرض لوعكة صحية كبرى خلال أيام نتيجة إهمالك لصحتك وتأجيل موعد استشارة الطبيب ، وعدم الانتظام فى تناول الأدوية وكذلك تناول الوجبات السريعة .

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

إهدارك للوقت فى أمور غير مفيدة يؤثر كثيراً على حياتك ، ويضيع عليك فرص تنتظرها، فعليك تنظيم وقتك وعدم إضاعته فى أشياء لن تفيدك، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.


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مصر 365

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