برج الميزان حظك اليوم الجمعة 4/11/2016

الطاقة ستجدد حياتك مرة أخرى وستعود إلى مستواك الطبيعى فى العمل والصحة فبعد فترات طويلة من التراجع ستعود وبقوة.

برج الميزان على الصعيد المهني:

تشعر اليوم بالحيوية، ستتعرض اليوم لضغوطات فى العمل كثيرو ولكنك تكون سعيدا، كثير من الاشياء ستأخذ مسار إيجابي، ولكن مع كل ذلك لا تتجاهل صحتك فـأساس الذهن والتفكير الجيد الصحة الجيدة.

على الصعيد العاطفي:

قد تكون فى فترة عليك أن تختار بين طريقك وبين شريك حياتك، حاول أن تفكر جيدا فى هذا الأمر ولا تعكر صفو علاقتك بشريك حياتك بسبب مصلحتك الشخصية.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

الحالة الجيدة لا تكون للجسم فقط ولكن للذهن أيضا، فرصتك اليوم لتكون فى حالة جيدة كبيرة، ستعشر برضا كبير اليوم قد عانيت من عدم وجوده لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حان الوقت لتأخذ راحة ، وأن تلقى نظرة هادئة على ما يدور حولك، ، خذ قسط من الراحة واستمتع بثمار مجهودك وتعبك.