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حظك اليوم برج الثور الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة صحية طارئة

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حظك اليوم برج الثور الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة صحية طارئة حظك اليوم برج الثور الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة صحية طارئة

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع ببعض الصفات مثل الكسل والشعور الدائم بالذنب .

برج الثور على الصعيد المهني :

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى سيشهد تغير كبير الفترة المقبلة قد تستفيد منه بنسبة كبيرة ، عليك ان تعدل الكثير من افكارك ووجهات نظرك هذه الفترة حتى تسير حياتك المهنية فى حال أفضل.

برج الثور على الصعيد العاطفي :

لمواليد هذا البرج الفترة المقبلة من الممكن ان يفاجئك شريكك بأحدى القرارات التى ستغير الكثير فى مجرى العلاقة ، عليك أن تكون اكثر عقلانية و ان تسير بخطى محسوبة و محددة حتى تصبح الحياة العاطفية أفضل .

برج الثور على الصعيد الصحي :

لمواليد برج الثور الجانب الصحى يتطلب منك الكثير من الاهتمام وخاصة انك تتناول المسكنات و العقاقير بدون ارشادات الطبيب .

من جهة اخرى عليك ان تحافظ على صحة بشرتك من الجفاف وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة ستكون مليئة بالايجابيات فى شتى الاصعدة ، فعليك ان تكون أكثر تفاؤلا .

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رئيس قسم الأخبار

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