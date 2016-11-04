الرئيس التونسي يكرّم عادل إمام ويمنحه أرفع وسام

أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بياناً جاء فيه أنّ رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، استقبل اليوم في قصر قرطاج الفنان المصري عادل إمام الذي يشارك كضيف شرف في أيام صفاقس السينمائية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016.

ومنح رئيس الدولة بالمناسبة الصنف الأوّل من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة إلى الفنان عادل إمام اعترافاً بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية وتكريساً لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.