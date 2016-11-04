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شجون الهاجري: "سامحني خَطِيت"

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الخميس 03-11-2016 21:39

تستعد الفنانة شجون الهاجري في اليومين القادمين لدخول "لوكيشن" مسلسل "سامحني خطيت"، وهو من تأليف سحاب، وإخراج المخرج الكويتي الشاب عيسى ذياب.

ومن المقرر أن يشارك في العمل كل من: جاسم النبهان، عبدالله بوشهري، فيصل العميري، ريما رحمه، سلمى سالم، وجاء اختيار الاسم بعد أن كان مقرراً له أن يكون "تلك الروح"، إلا أن الشركة المنتجة غيرته إلى الاسم الجديد الذي هو في الأساس اسم أغنية للفنان عبدالكريم عبدالقادر.

ووفقاً لمعلومات "سيِّدتي"، فإن العمل لن يتم عرضه في شهر رمضان، بل سيكون قبل ذلك بحسب جدول القناة التي سيتم عليها البث الأول، ويمكن تصنيفه ضمن أعمال الدراما الاجتماعية التي تدور في قالب إنساني وعاطفي، حيث رسمت الكاتبة خطاً درامياً لكل شخصية، وتتقاطع هذه الخطوط وفق حبكة درامية عالية.

يذكر أن العمل من إنتاج شركة "الصباح بيكتشرز" التي تنشط هذه الأيام في عدد من مواقع التصوير في الخليج مع نخبة من نجوم الدراما.

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سيدتي