حسن البلام يلتقي إلهام الفضالة في "اليوم الأسود"

بعد فترة انتظار طويلة يستعد النجمان حسن البلام وإلهام الفضالة لتصوير مسلسل "اليوم الأسود"، وهو من تأليف الكاتب فهد العليوة، وإخراج محمد دحام الشمري، وإضافة إلى الثنائي يشارك في بطولة العمل كل من: عبدالله بوشهري، نور الغندور، محمود بوشهري، صمود الكندري، عبدالله الزيد.

ويحمل المسلسل الذي تأخرت إجازته في الرقابة قصصاً مغايرة بأسلوب مختلف، حيث يتناول موضوع العلاقات الإنسانية كقيمة رئيسية للعمل، وتتفرع منه مناقشة علاقة الأم بابنتها وتوضيح مدى قوتها وضعفها وكيفية تأثير تلك العلاقة على حياة الابنة، كذلك قضية حديثي النعمة الذين تتغير حياتهم فجأة ودون مجهود، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا أخرى، مثل: الزواج بالأجنبيات، وأهمية التفاؤل ونبذ التشاؤم في الحياة، ومن المقرر عرض العمل في شهر رمضان القادم، ويستغرق تصويره حوالي شهرين، والمسلسل من إنتاج شركة "الصباح بيكتشرز".