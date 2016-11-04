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بالفيديو: هدف لا يصدق لمحمد حماقي وإشاعة عن ألبومه الجديد

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الخميس 03-11-2016 22:36

المنطق يقول أن تعاقد المطرب محمد حماقي على ألبوم جديد خبر يمكن تصديقه، ومقارنة مهاراته الكروية بنجم برشلونة وأفضل لاعب بالعالم ليو ميسي مبالغة يمكن وصفها بالاشاعات، ولكن العكس هو الحقيقة ، فخلال 24 ساعة فقط أثبت المطرب الشهير أن ملاعب كرة القدم افتقدت موهبته الكبيرة بتسجيل الأهداف، كما تأكد أن كل ما تردد عن مفاوضاته مع شركة روتانا ليحل بديلاً للهضبة مجرد أكاذيب.

الهدف الساحر أفرج عنه حماقي عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك، وتصدر هاشتاق " ليو حماقي" موقع تويتر بمصر مع مقارنات دائمة بين مهارة حماقي في تسديد كرة القدم من بعيد وبين أهداف مماثلة لأفضل لاعب بالعالم ليونيل ميسي.

بنفس اليوم انطلقت شائعة تناقلتها العديد من المواقع الاخبارية حول تفاوض شركة روتانا مع حماقي للتعاقد معها بديلاً للهضبة عمرو دياب، وهو ما نفاه سعيد إمام مدير مكتب روتانا بالقاهرة، ونفاه أيضاً حماقي الذي أكد احترامه لتعاقده مع شركة نجوم ريكوردز التي تنتج له ألبوماته، ولا زال يتبقى بالعقد ألبوم إضافي.

حماقي لن ينضم لروتانا حالياً ..ولكن المؤكد أنه سيتلقى العديد من عروض الاحتراف بأندية كرة القدم بعد مشاهدة هذا الهدف.

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سيدتي

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