أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: شاروخان يفاجىء جمهوره في عيد ميلاده الـ51

Google+ Print

الخميس 03-11-2016 21:26

احتفل النجم شاروخان Sharukhan أمس 2 نوفمبر/تشرين الأول بعيد ميلاده الـ51 مع جمهوره الذي توجه منذ الساعات الأولى لليوم إلى منزله لمشاركته الاحتفال وبتقديم التهنئة لفنانهم المحبوب.

ونشر شاروخان عبرصفحته الشخصية على "فيسبوك" مقطع ،للمئات من المحبيبن الذين شاركوه الاحتفال بعيد ميلاده،أمام منزله، معرباًعن سعادته بذلك.

وعلق على الفيديو قائلًا: "شكراً لكل الأشخاص الذين أتوا من كلّ مكان فى العالم ليتمنوا لى عيد ميلاد سعيد.. فهذا جعلني أشعربأنني مميز.. بالفعل هذه أسعد لحظات حياتي".

واحتفالا بعيد ميلاد الأسطورة شاروخان، تم طرح أغنية "Love You Zindagi"، كأول أغنية لفيلم "dear Zindagi" على موقع الفيديو "يوتيوب".

ونشرت بطلة الفيلم عاليا بهات Alia Bhatt رسالة في حب شاروخان بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "إلى الشخص الذي يمتلك القلوب ويتحكم في العقول ويمتلك روحاً ليس لها مثيل، كل عام وأنت بخير يا من حولت حلمي في التمثيل إلى حقيقة".

يذكرأنّ آخرأعمال شاروخان كان فيلم "Fan" الذى حقق نجاحاً كبيراً فورطرحه.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها»

فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف

فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف

فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين

فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين