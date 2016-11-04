بالفيديو: شاروخان يفاجىء جمهوره في عيد ميلاده الـ51

احتفل النجم شاروخان Sharukhan أمس 2 نوفمبر/تشرين الأول بعيد ميلاده الـ51 مع جمهوره الذي توجه منذ الساعات الأولى لليوم إلى منزله لمشاركته الاحتفال وبتقديم التهنئة لفنانهم المحبوب.

ونشر شاروخان عبرصفحته الشخصية على "فيسبوك" مقطع فيديو،للمئات من المحبيبن الذين شاركوه الاحتفال بعيد ميلاده،أمام منزله، معرباًعن سعادته بذلك.

وعلق على الفيديو قائلًا: "شكراً لكل الأشخاص الذين أتوا من كلّ مكان فى العالم ليتمنوا لى عيد ميلاد سعيد.. فهذا جعلني أشعربأنني مميز.. بالفعل هذه أسعد لحظات حياتي".

واحتفالا بعيد ميلاد الأسطورة شاروخان، تم طرح أغنية "Love You Zindagi"، كأول أغنية لفيلم "dear Zindagi" على موقع الفيديو "يوتيوب".

ونشرت بطلة الفيلم عاليا بهات Alia Bhatt رسالة في حب شاروخان بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "إلى الشخص الذي يمتلك القلوب ويتحكم في العقول ويمتلك روحاً ليس لها مثيل، كل عام وأنت بخير يا من حولت حلمي في التمثيل إلى حقيقة".

يذكرأنّ آخرأعمال شاروخان كان فيلم "Fan" الذى حقق نجاحاً كبيراً فورطرحه.

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