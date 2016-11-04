نجوى كرم ترد على بكائها في عزاء ملحم بركات: "بحياتي ما تصنّعت البكي"

تعرضت الفنانة نجوى كرم لحملة شرسة بعد انتشار فيديو لها وهي تبكي في عزاء الموسيقار ملحم بركات، حيث اتهمها بالبعض بأنها تصطنع البكاء وأنها "تمثّل" في حزنها، فما كان منها إلا أن ردّت بتغريدة قالت فيها "عادة منصنع الضحكة حتى ما نشارك الناس بهمومنا.. بحياتي ما تصنّعت البكي".

وربما تعود هذه الإنتقادات والهجوم القاسي على نجوى، الى الخلافات التي تخللت علاقتهما خلال السنتين الأخيرتين، أولاً بعد انتشار قصة حبهما، التي قال ملحم بركات يومها إنها جاءت بطلب من نجوى كرم شخصياً عشية إنطلاق برنامج "آراب غوت تالانت" خلال جلسة جمعتهما على العشاء للترويج للبرنامج، وثانياً بسبب خلافات مادية وقعت بين الطرفين، على خلفية مبلغ من المال استدانه منها في الولايات المتحدة لاستثماره في العقارات، والذي وصل الى حد تهجم شقيق نجوى كرم على بيت الموسيقار ، ووصلت الأمور بينهما إلى المحاكم، ولكن تدخل فارس كرم ودفع المبلغ لنجوى كرم، ما لبث أن هدّأ من حدة خلافهما.

ويومها أشار بركات الى أن نجوى ساعدته في شراء منزل في أميركا، لكن بعد معاتبته بسبب غنائها في برنامج "أراب آيدول" أغنيات لأحلام وراغب علامة، توترت العلاقة بينهما، وازدادت الأمور سوءاً بعدما أوقع أحد الأشخاص بينهما، وقد حاول الإتصال بها ولكنها لم تجب، لأنها غيرت ارقام هاتفها، كما نفى إطلاقه النار على شقيقها، مضيفاً الى أنه كان التزم عدم البوح بأي شيء، لكنه تراجع عن قراره بعد نشر نجوى صورتين عن "الشيك" وورقة "التنازل" في وسائل الإعلام.

نجوى كرم التي كانت تنهمر دموعها، في يوم تقبل التعازي برحيل ملحم بركات، قالت: "كان صوتو عالي وكنّا نتّكل عليه لمّا كان بدنا نوصّل رسالة بالغنية اللبنانية"، وتابعت: "الله معك يا أبو مجد، إذا كنّا غلطنا بحقّك سامحنا، ونحنا مسامحينك وقت اللي كنت تغلط بحقّنا. نحنا منحبّك كتير، مش بسّ لأنّك إنسان طيب، لأنّك إنت فنان كبير من لبنان".

يشار إلى أن الفنانة نجوى كرم كانت قد تعرضت لحملة هجوم مماثلة قبل عدة أيام أيضاً، خلال تقديمها واجب العزاء بوفاة والدة الفنانة ماجدة الرومي، حيث اتهمها البعض باستعراض ملابسها في مناسبة حزينة، وذلك عندما نشرت صورة لها على شرفة بيتها، قبيل توجهها الى تقديم العزاء للفنانة ماجدة الرومي، ظهرت فيها وهي ترتدي نفس بالملابس التي أطلت بها وهي تعزّي الفنانة ماجدة الرومي.