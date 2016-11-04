ريان رينولدز يكشف جنس مولوده الثاني..ويقع في ورطة

كشف النجم ريان رينولدز Ryan Reynolds عن جنس المولد الثاني له من زوجته النجمة بليك ليفلي Blake Lively.



وأعلن ريان البالغ من العمر 40 عاماً أن زوجته البالغة من العمر 29 عاماً أنجبت فتاة في مستشفى مانهاتن.



وقال النجم أن وجود طفلتين صغار في المنزل أمر صعب جداً، إلا أنه سرعان ما تدارك الأمر وقال أن إفصاحه عن جنس المولود سيضعه في ورطة مع زوجته.



وبعد الحلقة نشرت النجمة على إحدى صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تقديم زوجها لها كوب من العصير وقطعة حلوى للاعتذار عما فعله.



يذكر أن علاقة بليك ليفلي و ريان رينولدز بدأت في عام 2010، ولديهما طفلة صغيرة تدعى جيمس، تبلغ من العمر عامين.

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