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خبير اقتصادي : "الدولار" سيبلغ 20 جنيهاً خلال أيام وأطالب "السيسي" بعزل محافظ "المركزي" ...

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خبير اقتصادي : "الدولار" سيبلغ 20 جنيهاً خلال أيام وأطالب "السيسي" بعزل محافظ "المركزي" ... خبير اقتصادي : "الدولار" سيبلغ 20 جنيهاً خلال أيام وأطالب "السيسي" بعزل محافظ "المركزي" ...

قال رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية ، الخميس، أن "الدولار سيرتفع بشكل جنوني بسبب الفجوة بين ارتفاع الطلب وقلة المعروض ، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي خلق سوقاً سوداء وآخر موازٍ للمنافذ الرسمية للصرف" .

وأضاف عبده خلال لقاء مع برنامج "ساعة من " ، المذاع على قناة "لغد" ، مع الإعلامي أحمد بصيلة ، أن "محافظ البنك المركزي لم يتدارك أخطائه بقرارات تحرير الجنيه، مشددا على أن سيصل لـ 20 جنيهاً خلال أيام" .

وقال عبده أن "طارق عامر ساهم بقراراته في زيادة عجز موازنة الدولة التي وصلت إلى 6.9 ترليون جنيه، مشيرا إلى أن "عزله بات ضرورة على الرئيس حتى لا يتسبب في انفجار شعبي بسبب تلك القرارات المرتبكة" بحسب تعبيره .

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