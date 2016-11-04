بالفيديو والصور : محطات "البنزين" بعد "ارتفاع الأسعار" زحام ومشادات ...

سمر العشري

شهدت محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية حالةً من التكدس المروري، كما حدثت مناوشات وصلت إلى حد الاشتباكات، بعد ساعاتٍ قليلةٍ من إعلان ارتفاع أسعار البنزين .

الأزمة بدأت مع إعلان الارتفاع، الذي وصل إلى 47%، إذ ارتفع بنزين 80 لـ 2.35 جنيه للتر بدلًا من 01.6 جنيه بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلًا من 02.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 01.8 جنيه بزيادة 30.6%، مع ارتفاع غاز السيارات إلى 01.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.



وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن وزارة البترول والثروات المعدنية أبلغت الشعبة بأنَّ الأسعار الجديدة سوف يتم تطبيقها بدأ من الساعات الأولى للجمعة.



وسادت التكدسات بمحطات وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية، فيما شهدت محطات الوقود الإسماعيلية ازدحامًا وتكدسًا شديدًا من قبل السيارات للحصول على الوقود وبخاصةً مع إعلان ارتفاع الأسعار بدءًا من الساعة 12 من منتصف الليل.



وتم رصد تكدُّس السيارات أمام محطات الوقود بمنطقة الخامسة وشارع شبين الكوم، حيث اصطفت السيارات بطوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود قبل بدء بيعه بالأسعار الجديدة التي أعلن عنها، ما تسبب في اختناقات مرورية بالشوارع والميادين الرئيسية داخل المحافظة.



وفي الدقهلية، وقعت اشتباكات بين أصحاب محطات وقود وعددٍ من سائقي السيارات في مدينة أجا، بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين .



حيث أن الاشتباكات دارت بسبب رغبة أصحاب المحطات تطبيق الزيادة في أسعار البنزين علمًا بأنَّ حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أكَّد أنَّ الأسعار الجديدة للبنزين سيتم تطبيقها في الساعات الأولى من صباح الجمعة.



وأفاد شهود عيان بأنَّ تعريفة سيارات الأجرة بين المنصورة - المؤسسة التي كانت تتراوح بين 15 و17 جنيهًا سترتفع لما بين 20 و22 جنيهًا .

شبكةعيونالإخبارية

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