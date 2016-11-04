أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو والصور : محطات "البنزين" بعد "ارتفاع الأسعار" زحام ومشادات ...

  • مصر
  • 16
Google+ Print

شهدت محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية حالةً من التكدس المروري، كما حدثت مناوشات وصلت إلى حد الاشتباكات، بعد ساعاتٍ قليلةٍ من إعلان ارتفاع البنزين .

الأزمة بدأت مع إعلان الارتفاع، الذي وصل إلى 47%، إذ ارتفع بنزين 80 لـ 2.35 جنيه للتر بدلًا من 01.6 جنيه بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلًا من 02.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 01.8 جنيه بزيادة 30.6%، مع ارتفاع غاز السيارات إلى 01.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن وزارة البترول والثروات المعدنية أبلغت الشعبة بأنَّ الأسعار الجديدة سوف يتم تطبيقها بدأ من الساعات الأولى للجمعة.

وسادت التكدسات بمحطات وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية، فيما شهدت محطات الوقود الإسماعيلية ازدحامًا وتكدسًا شديدًا من قبل السيارات للحصول على الوقود وبخاصةً مع إعلان ارتفاع الأسعار بدءًا من الساعة 12 من منتصف الليل.

وتم رصد تكدُّس السيارات أمام محطات الوقود بمنطقة الخامسة وشارع شبين الكوم، حيث اصطفت السيارات بطوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود قبل بدء بيعه بالأسعار الجديدة التي أعلن عنها، ما تسبب في اختناقات مرورية بالشوارع والميادين الرئيسية داخل المحافظة.

وفي الدقهلية، وقعت اشتباكات بين أصحاب محطات وقود وعددٍ من سائقي السيارات في مدينة أجا، بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين .

حيث أن الاشتباكات دارت بسبب رغبة أصحاب المحطات تطبيق الزيادة في أسعار البنزين علمًا بأنَّ حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أكَّد أنَّ الأسعار الجديدة للبنزين سيتم تطبيقها في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأنَّ تعريفة سيارات الأجرة بين المنصورة - المؤسسة التي كانت تتراوح بين 15 و17 جنيهًا سترتفع لما بين 20 و22 جنيهًا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل