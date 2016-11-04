"رويترز" : رفع أسعار البنزين والسولار غدًا الجمعة ...

سمر العشري

قال مصدر حكومي ، إن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، اعتبارا من الجمعة، 4 نوفمبر الجاري .

وذكر المصدر الحكومي، وطلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز" ، الخميس، أن مصر قررت رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه .

وأضاف المصدر، أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه .

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة البترول المصرية للحصول على تعقيب .

شبكةعيونالإخبارية

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