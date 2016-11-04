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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 4-11-2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 4-11-2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 4-11-2016

>كتبت : رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الجدى توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 4 نوفمبر بالصعيد المهنى يحمل لك المفاجآت الجيدة و التى ستعطيك الكثير من الحماس ،  الشق العاطفى يتطلب منك الاهتمام بالشريك ، أيضا هناك توقعات تخص الجانب الصحى .

 

 

برج الجدى على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج الجدى الصعيد المهنى يحمل لك الكثير من المواقف الإيجابية خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعلك أكثر حماسا لتنفيذ المزيد من المهام الفترة المقبلة .

 

إذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد والضغوط بسبب العمل لا تتردد أن تأخذ إجازة قصيرة من أجل استعادة نشاطك و قوتك .

 

 

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تتطلب أن تهتم بقدر كبير بالشريك و ذلك بعد أن شعر الفترة الأخيرة بحالة عدم اهتمام واضحة ، لا تتردد أن تسعى للارتقاء بالعلاقة.

 

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الجدى الجانب الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام و الدعم و خاصة أنك تتناول الكثير من المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة و الشاى وهو ما يسبب لك بشكل مباشر " الأرق " .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنه من المتوقع أن تسد جزءا كبيرا من ديونك الفترة المقبلة ، لكن عليك أن تضع خطة محكمة الفترة المقبلة لإدارة شئونك المالية .


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