“المرور” تبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى 6 أكتوبر بسبب إصلاح الفواصل المعدنية

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، فى أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق أمام حركة السيارات لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، ستقوم بأعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر، وذلك فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه الشرق أعلى رمسيس بجوار الرصيف مباشرة فى الحارة اليمنى فقط، على أن تبدأ الأعمال الساعة 12 من منتصف ليل الخميس حتى الساعة 12 ظهر السبت، وسط انتشار الخدمات المرورية مع وضع علامات إرشادية.

وأضاف المصدر، أنه تم تعيين الخدمات المرورية ووضع العلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء علاء الدجوى مدير المرور، وقامت الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.