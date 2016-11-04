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بالصور.. طوابير السيارات أمام محطات الوقود عقب ارتفاع أسعار البنزين

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رصدت عدسة وكالة ONA قيام المواطنين بالتوافد على محطات البنزين لملىء سياراتهم بالوقود بالسعر القديم، وذلك قبل زيادته المتوقعة عند منصف الليل.

جدير بالذكر أن  المنتجات البترولية قد زادت ، في ضوء قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر العملة “تعويم الجنيه”.

ووفقًا للأسعار الجديد، فقد بلغ ثمن اللتر من بنزين 80بعد الزيادة إلى 2.35 جنيه، كما وصل سعر اللتر من بنزين 92 إلى 3.50 جنيه، وارتفع أيضا سعر اللتر لبنزين 95 إلى 6 جنيهات و25 قرشًا.

المراسل : عمر عبد الناصر

 

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أونا

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