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«المواد البترولية»: بنزين 80 بـ2.35 جنيه و92 بـ3.50 جنيه و95 بـ6.25 جنيه

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«المواد البترولية»: بنزين 80 بـ2.35 جنيه و92 بـ3.50 جنيه و95 بـ6.25 جنيه «المواد البترولية»: بنزين 80 بـ2.35 جنيه و92 بـ3.50 جنيه و95 بـ6.25 جنيه

لدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، إنه من المقرر أن تزيد المنتجات البترولية، في ضوء قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر العملة “تعويم الجنيه”.

وأضاف عرفات، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الخميس، أن سعر اللتر من بنزين 80 قد يصل بعد الزيادة إلى 2.35 جنيه، كما يصل سعر اللتر من بنزين 92 إلى 3.50 جنيه، ويرتفع أيضا سعر اللتر لبنزين 95 إلى 6 جنيهات و25 قرشًا.

وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية، أن قرار تحرير سعر الصرف أوزجد فجوة غير مسبوقة فيما يتعلق بأسعار المواد البترولية، ما يستوجب زيادة الأسعار لتضييق الخناق في تلك الفجوة.

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