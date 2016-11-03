«الغرف التجارية»: تعويم الجنيه أول خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي اليوم الخميس، بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، أول خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوكيل، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أن الإصلاح الاقتصاد، يتم من خلال السياسات المالية والنقدية، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة الذي قارب من قيمة إجمالي الناتج المحلي القومي.

ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، آثار قرار البنك المركزي بـ”تعويم الجنيه” على أسعار بعض السلع وارتفاعها، بـ”الدواء الذي لابد منه” للوصول إلى التشافي، لتحقيق الطموحات التي تولدت بعدة ثورة 30 يونيو.

وأكد الوكيل، أن التحدي الأكبر لمصر خلال الفترة المقبلة هو خلق فرص عمل لشباب هذا الوطن، وأشار إلى أن الأسعار بعد “تعويم الجنيه” تتوافق مع القوة الشرائية للمجتمع، حيث أن المصانع والتجار شعروا فيما قبل بنوع من التباطئ في تصريف منتجاتهم، مطالب بإعادة تسعيير بعض المنتجات بما يتفق مع القوة الشرائية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قيمة الجنيه المصري ارتفعت خلال الـ72 ساعة الماضية بمقدار 20%، مطالب بإعادة تسعيير المنتجات وتخفيضها بما لا يقل عن 25% خاصة بعد تحرير سعر العملة، وتوقع الوكيل، أن تشهد أسعار السلع انخفاضًا بعد أسابيع قليلة، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق من التضخم.