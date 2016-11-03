بالصوت..الفنانة وفاء عامر: لابد أن نواجه الاستغلال والغلاء بالاستغناء

قالت الفنانة وفاء عامر، أثناء مداخلة تليفونية لبرنامج علامة استفهام، والمذاع على إذاعة “نغم إف إم”، إننا دائمًا بنمر بأزمات و ضيق و في الآخر ربنا بيفرجها، وأننا لازم نطبطب على بعض علشان الأزمة تعدي، فمثلًا أزمة السكر نقدر نحلها بأننا نشتري على قدر الحاجة، و لابد أن نواجه الاستغلال و الغلاء بالاستغناء عن بعض السلع أو على الأقل الاستغناء لفترة معينة، لحد ما الـزمة تمر، كما علقت على الفتوى الخاصة بالغناء وقدمت الشكر لدكتور محمد وهدان على توضيحه بأن الفن حلال بما يأتي فيه.

وكان دكتور وهدان ذكر في أكثر من مرة فتوى، بأن الفن حلاله حلال و حرامه حرام، وناشد الفنانين والكتاب و الشعراء وغيرهم باختيار أعمال وكلمات أغاني تهذب النفس و تقدم رسالة اجتماعية للناس.

ويذكر أن برنامج علامة استفهام من تقديم الداعية الإسلامي محمد وهدان، و يذاع الأحد، والثلاثاء، والخميس، الساعة الثالثة عصرًا، على 105.3 “نغم، إف، إم”، و التردد على النايل سات 12169 رأسي.

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