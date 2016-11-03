البغدادي: لا انسحاب من الموصل

أبلغ أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش أتباعه يوم الخميس بأنه لا تراجع في “حرب شاملة” ضد القوات المتحالفة ضد التنظيم مع دخول الجنود العراقيين مدينة الموصل معقل التنظيم في العراق.

وعبر البغدادي عن ثقته في انتصار أتباعه على الشيعة و”الصليبيين” الغربيين والدول السنية “المرتدة” مثل تركيا والسعودية وناشد المقاتلين أن يحولوا “ليل الكافرين نهارا”.

وبجسب رويترز قال في تسجيل صوتي نشره أنصاره على الإنترنت يوم الخميس “إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصا للفتح المبين الذي وعد الله عباده.”

وتشن القوات العراقية النظامية وقوات خاصة ومقاتلون شيعة ومقاتلو البشمركة الكردية وجماعات أخرى مدعومة بغارات جوية تقودها الولايات المتحدة حملة منذ أسبوعين لاستعادة الموصل.

وستمثل استعادة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية هزيمة الجناح العراقي لدولة الخلافة التي أعلنها البغدادي من مسجد في الموصل قبل نحو عامين. ويسيطر التنظيم كذلك على مساحات كبيرة من أراضي سوريا المجاورة.

ودعا البغدادي أهل الموصل إلى قتال “أعداء الله” قائلا “فيا أهل نينوى عامة والمجاهدون خاصة… إياكم والضعف عن جهاد عدوكم ودفعه فإن هذا ينقض عرى الإسلام ويطفئ نور الحق… يا معشر المهاجرين والأنصار امضوا على بصيرتكم واستمروا على عزيمتكم.”

وناشد كذلك الانتحاريين من جماعته قائلا “حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا.”

وخاطب من قد يفكرون في الفرار قائلا “واعلموا أن ثمن بقائكم في أرضكم بعزكم أهون بألف مرة من ثمن انسحابكم عنها بِذُلكم.”