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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بنادق خرطوش وكيلو ونصف حشيش بقصد الإتجار بالبحيرة

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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بنادق خرطوش وكيلو ونصف حشيش بقصد الإتجار بالبحيرة ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بنادق خرطوش وكيلو ونصف حشيش بقصد الإتجار بالبحيرة

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم الخميس، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام، والعميد حازم حسن رئيس المباحث، عن ضبط كل من ” نصر. ع.ب” عامل زراعى ومقيم الوفائية مركز الدلنجات، وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات، وجارى تحرير المحضر اللازم.

كما تم ضبط “حسن. ع.ح” عاطل، ومقيم بندر رشيد مركز رشيد، وبحوزته بندقية خرطوش و(2) طلقة من ذات العيار وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط “حسن ع.ح” عاطل، ومقيم بندر رشيد مركز رشيد، وبحوزته (3) قطع حشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالى 95 جنيها، وهاتف محمول بقصد الإتجار تحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط “سامح ص.ع” قهوجى، ومقيم بندر رشيد مركز رشيد وبحوزته (17) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 1400 جرام، بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم.

 

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