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النفط ينخفض بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي وشكوك في قرار أوبك

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النفط ينخفض بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي وشكوك في قرار أوبك النفط ينخفض بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي وشكوك في قرار أوبك

انخفاض النفط “أرشيفية”

هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة عند التسوية يوم الخميس بفعل زيادة أسبوعية قياسية في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار تشكك المستثمرين فيما إن كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستطيع حقا تطبيق الخفض المزمع للإنتاج.

وبحسب رويترز انخفض سعر الخام الأمريكي 68 سنتا أو 1.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 44.66 دولار للبرميل. وكان الخام نزل أثناء الجلسة أكثر من دولار للبرميل وبلغ أدنى مستوياته خلال التعاملات عند 44.37 دولار.

وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 1.1 بالمئة ليصل إلى 46.35 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ برنت أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 45.99 دولار للبرميل.

وستجتمع أوبك يوم 30 نوفمبر الجاري للاتفاق على خفض الإنتاج بعد عامين من تخمة هائلة في المعروض العالمي وتدني الأسعار مما أضر بميزانيات المنتجين. لكن كثيرا من المراقبين في السوق يشكون في إمكانية التوصل لاتفاق ملموس أو تطبيقه.

 

 

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