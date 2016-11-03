باحثة تحصل على الماجستير عن المناخ المدرسى وعلاقته بالسلوك العدوانى للطلاب

بني سويف – هاني فتحي

ناقشت الباحثة شهيرة عبد النبى محمد رسالة ماجستير تحت عنوان "المناخ المدرسى وعلاقته بالسلوك العدوانى فى ضوء المتغيرات المجتمعية لدى عينة من طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة بنى سويف".

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير امتياز فى المناقشة التى أقيمت بمركز مؤتمرات جامعة بنى سويف بكورنيش النيل، بإشراف الدكتور محمود عبد الحليم أستاذ علم النفس كلية التربية جامعة الإسكندرية، والدكتور سليمان محمد سليمان، أستاذ ورئيس قسم علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنى سويف، والدكتور نور أحمد الرمادى، أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية رياض الأطفال جامعة الفيوم، والدكتور أحمد عكاشة على مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنى سويف.