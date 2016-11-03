أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

باحثة تحصل على الماجستير عن المناخ المدرسى وعلاقته بالسلوك العدوانى للطلاب

Google+ Print
باحثة تحصل على الماجستير عن المناخ المدرسى وعلاقته بالسلوك العدوانى للطلاب باحثة تحصل على الماجستير عن المناخ المدرسى وعلاقته بالسلوك العدوانى للطلاب

>بني سويف – هاني فتحي

ناقشت الباحثة شهيرة عبد النبى محمد رسالة ماجستير تحت عنوان "المناخ المدرسى وعلاقته بالسلوك العدوانى فى ضوء المتغيرات المجتمعية لدى عينة من طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة بنى سويف".

 

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير امتياز فى المناقشة التى أقيمت بمركز مؤتمرات جامعة بنى سويف بكورنيش النيل، بإشراف الدكتور محمود عبد الحليم أستاذ علم النفس كلية التربية جامعة الإسكندرية، والدكتور سليمان محمد سليمان، أستاذ ورئيس قسم علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنى سويف، والدكتور نور أحمد الرمادى، أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية رياض الأطفال جامعة الفيوم، والدكتور أحمد عكاشة على مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنى سويف.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365