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«الفخراني» لـ تامر حسين: يلا نعمل سلسلة أغاني عن معالم القاهرة

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«الفخراني» لـ تامر حسين: يلا نعمل سلسلة أغاني عن معالم القاهرة «الفخراني» لـ تامر حسين: يلا نعمل سلسلة أغاني عن معالم القاهرة

تامر حسين

 

استضاف برنامج «باب رزق»، الشاعر تامر حسين، و الملحن أحمد حسين، فريق عمل أغنية «القاهرة»، وهنأهم على نجاح الأغنية، واتفق الكاتب يسري الفخراني معهم على كتابة مجموعة أغاني يعرض فيه تاريخ القاهرة، وأهم مناطقها لتنشيط السياحة و لمعرفة معالم بلدنا الجميلة، و لاقت الفكرة ترحيب منهم و اتفقوا على ان يبدأ وفي أقرب وقت.

كما طلب الفخراني منهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، و خصوصًا الفيس بوك بشكل مختلف، و أن يستفيدوا من هذا العدد على المواقع، بمناقشة الشباب و عمل أشياء مفيدة، و فن مفيد من خلالها، كما طرح يسري الفخراني سؤال على الضيوف وقال: تخيلوا لو كان الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، أو عبد الحليم عندهم فيس بوك، كانوا هيستخدموا ازاي؟، و تخيل الفخراني أنهم كانوا هيستخدموه في نجاحات أخرى، و علق تامرحسين وقال أنا متخيل تعليقاتهم و طريقة كلامهم مع بعض، وقال أحمد حسين، أنه من  الأكيد سوف يستخدم بشكل أحسن من الأن.

ويذكر أن برنامج «باب رزق»، من تقديم يسري الفخراني، وإعداد ياسمين مجدي، و يذاع من الأحد للخميس، الساعة الرابعة مساًء، على 105.3، و التردد على النايل سات 12169 رأسي.

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