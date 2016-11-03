رئيس البنك الأهلي: «تعويم الجنيه» التجربة الأولى في تاريخ السوق المصرفي المصري

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، يعد التجربة الأولى في تاريخ السوق المصرفي المصري.

وأضاف “عكاشة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الخميس، أن التذبذبات التي من المقرر أن يشهدها سعر الدولار خلال الفترة المقبلة لن تكون تذبذبات صارخة، ولابد منها للوصول إلى الثبات واستقرار سعر الصرف.

وأشار رئيس البنك الأهلي، إلى أن بعض تجار السوق السوداء يحاولون حاليا اختبار سعر الصرف، وهو ما سيؤدي إلى تذبذبات بسيطة في سعر الدولار.

وأوضح “عكاشة”، أن عائدات شهادات الاستثمارات الدولارية لم يطرأ عليها أية تغييرات.

يذكر أن، البنك المركزي المصري، كان قد أصدر اليوم الخميس، قرارًا بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، بهدف تصحيح إدارة الموارد المالية للدولة والقضاء على فكرة وجود سعرين للدولار الأمريكي.