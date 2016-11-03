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القبض على المتهم بقتل رب أسرة وإصابة زوجته ونجله بالسويس

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القبض على المتهم بقتل رب أسرة وإصابة زوجته ونجله بالسويس القبض على المتهم بقتل رب أسرة وإصابة زوجته ونجله بالسويس

>السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على متهم بقتل رب أسرة وإصابة زوجته ونجله، وقامت مباحث مديرية الأمن بضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة ونقل المتهم إلى قسم شرطة فيصل بالسويس.

 

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا بقيام شخص يعمل بمحل إصلاح كاوتشات بمنطقة مساكن مبارك السكنية بحى فيصل بطعن ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة .

 

وقال مصدر طبى، إن المتوفى يدعى سيد أحمد سيد 45 عامًا ولقى مصرعه بسبب تلقيه طعنات بالصدر وأن زوجته ونجله مصابين بطعنات بالبطن.

 

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية والعميد محمد شرباش رئيس مباحث مديرية الأمن، أكدت التحريات أن القتيل ذهب ليطلب إيجار محل إصلاح كاوتش يملكه من شخص يستأجره يدعى "أحمد.ع" ودارت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة وقام بعد ذلك المستأجر بطعن الضحية وزوجته ونجله اللذين ذهبا معه لطب الإيجار.

وبتحرك سريع لرجال المباحث الجنائية، تم القبض على المتهم " "أحمد.ع" 19 عاما مرتكب جريمة القتل والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

 

 

 


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