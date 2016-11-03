البورصة تربح 17.7 مليار جنيه خلال أسبوع

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى مكاسب بلغت نحو 7ر17 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر428 مليار جنيه مقابل 411 مليارجنيه في الأسبوع السابق له بنسبةارتفاع بلغت نسبته3ر4 في المائة .

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية والذى تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي حيث قفز المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنحو 6ر5 فى المائة ليبلغ مستوى 8811نقطة كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر/إيجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة زيادة بنحو 36ر3 فى المائة ليغلق عند مستوى 351 نقطة فيما ارتفع مؤشر/إيجي إكس100/الأوسع نطاقا بنحو 83ر2 في المائة ليصل الى مستوى 822 نقطة بالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الاوزان فقد ارتفع بنحو 06ر6 فى المائة ليلغ مستوى 8745 نقطة.

وأشار الى ارتفاع اجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 9ر9 مليار جنيه،في حين بلغت كمية التداول نحو 498ر1 مليار ورقة منفذةعلى 123الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11 مليار جنيه وكمية تداول 960 مليون ورقة منفذةعلى 90ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل ،فأوضح التقرير انها سجلت قيم تداول قدرها 8ر15 مليون جنيه وكمية تداول بلغت2ر10 مليون ورقة منفذة على 824ر1 ألف عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 01ر58 المائة من إجمالي قيمةالتداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 99ر41 فى المائة خلال الاسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 39ر89 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 67ر6 فى المائة والعرب على 94ر3 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 14ر159 مليون بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 67ر38 مليون جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات .

والجدير بالذكرأن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 83ر785 مليون جنيه منذ بدايةالعام،بينما سجل العرب صافي شراء 780ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 02ر71 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 98ر28 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 54ر203 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات

> وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 146ر5 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 257ر5 مليون سند تقريبا.