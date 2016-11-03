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دينا أنور ضيفة «إلى ربات البيوت» في عيد الحب

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دينا أنور ضيفة «إلى ربات البيوت» في عيد الحب دينا أنور ضيفة «إلى ربات البيوت» في عيد الحب

الكاتبة الصحفية دينا أنور

تحل الكاتبة الصحفية دينا أنور ضيفة على البرنامج الإذاعي العريق “إلى ربات البيوت”، على إذاعة البرنامج العام لمدة 5 أيام، بدءًا من الجمعة 4 نوفمبر، والذي يوافق عيد الحب المصري.

والحلقات من إعداد وتقديم الإذاعية منى خليل، وتذاع تحت عنوان “آن الأوان للتغيير”، وتضع فيه الكاتبة الصحفية دينا أنور روشتة جديدة للحب بين الرجل والمرأة، والتى تعتمد على العطاء المتبادل بين الطرفين، فيما تحذر الحلقات من مخاطر الزواج المبكر وتأثيره المباشر على إصابة المجتمع بتشوهات اجتماعية خانقة من زيجات فاشلة وارتفاع قياسي في معدلات الطلاق فضلا عن لفظ أطفال مشوهين اجتماعيًا إلى أعماق المجتمع.

وتتحدث خلال الحلقات عن النجاح الذي حققته حملة “البسي فستانك واستردي أنوثتك” في المجتمع المصري، وتقدم مفاجآت جديدة في قضية ارتداء الحجاب والنقاب، وتكشف حكايات الفتيات اللاتي خلعن الحجاب ويواجهن عنفا اجتماعيا غير مبرر.

ويذكر أن برنامج “إلى ربات البيوت يذاع في التاسعة صباحًا، على إذاعة البرنامج العام تردد 107.4fm، ويبث من داخل ستوديو الإذاعي الكبير بابا شارو، ويعد أقدم البرامج المصرية الموجهة للمرأة بصوت الإذاعية القديرة صفية المهندس.

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