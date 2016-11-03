ضبط مصنع ملابس غير مرخص فى حملة تموينية بالمنوفية

مراسل«ONA»:

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط مصنع ملابس غير مرخص بمركز تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط “ح.ع.ع.ا” مسئول عن مصنع ملابس جاهزة بمركز تلا، وتم ضبط (112 ماكينة خياطة وأوفر وعراوى، و1.5 طن قماش، و540 بكرة خيط، و300 كجم أستك عريض، و1000 سوسته، و4000 ترنج أطفال منتج نهائى) غير مرخص.

وتم تحرير محضر رقم 19314 جنح مركز تلا لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.