بالصور..«حواس» يرصد العادات الغذائية عند المصريين القدماء فى «كاشف الأسرار»

قال عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، إن منطقة سقارة تمثل مقابر رجال الدولة الفرعونية، وأن مقابر الأسرة السادسة تميزت بكبر أحجامها، كما أنها جسدت العادات الغذائية عند المصريين القدماء التى تميزت بـ 16 نوع من الخبز، و6 أنواع من النبت، و4 أنواع من الجعة وصنف من الطيور.

وأضاف حواس، خلال تقديمه لبرنامج “كاشف الأسرار”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، اليوم، أن المصري القديم كان بتغذى على ثلاثة وجبات، مشيرًا إلى أن شرب البيره وأكل العيش والطيور يعد الغذاء القومي لبسطاء المصريين القداماء.

وأكد حواس، أن معبد الكرنك يجسهد أهم معابد العمارة والفنون التى ظهرت فى المسلات والمباني المرتفعة، فضلًا عن التماثيل الضخمة، مشيرًا إلى أن حوليات تحتمس الثالث فى معبد الكرنك جسدت اهتمام المصري القديم بالزراعة، مؤكدًا أن تحتمس الثالث أدخل الدجاج من سوريا وبلاد الشمس إلى مصر وأمر بأكلها.

وأوضح حواس أن الأوز، والبط كان من الأكلات المفضلة لدى الملوك القدماء، وهي العادة اليومية التى يمارسها أهالى الريف في جمهورية مصر العربية حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من 7000 سنة على تلك العادة.