وزير المالية الأسبق: رفع سعر الفائدة سيؤدى لجذب المستثمرين بالداخل والخارج

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إنه لابد أن يكون هناك اتفاق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة هى قرارات شجاعة، وإن كانت متأخرة ولكنها شجاعة وكانت ضروية جدًا، وتحتاج لقرارات أخرى تساندها.

وأضاف رضوان، خلال مداخلة لبرنامج كلام تانى الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل، أن رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى جذب المستثمرين، سواء محليًا أو خارجيًا، لافتًا إلى أن التضخم نتيجة رفع سعر الدولار بالنسبة للجنيه، والتضخم عبأ على الطبقات البسيطة والطبقات الوسطى، ويجب النظر إلى الإجراءات المكملة وهى توفير الدولار بالسوق، ويجب التوقيع مع صندوق النقد.

وأشار رضوان، إلى أن ضبط الأسعار لن يأتى إلا بالقضاء على الاحتكار الموجود على السلع الرئيسية والضرورية، وأن رفع الدعم دفعة واحدة خطوة غير جيدة، ويجب تقديم روشتة وبرنامج للتخلص من الدعم نهائيًا.