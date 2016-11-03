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بعد تعويم الجنيه.. البورصة تربح 17.6 مليار خلال جلسات الأسبوع المنتهى

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بعد تعويم الجنيه.. البورصة تربح 17.6 مليار خلال جلسات الأسبوع المنتهى بعد تعويم الجنيه.. البورصة تربح 17.6 مليار خلال جلسات الأسبوع المنتهى

>كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 428,709 مليار جنيه، مدفوع بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.7 % ليغلق عند مستوى 1370 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 8745 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 350 نقطة، وكذلك  مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 822 نقطة.


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